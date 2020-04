Venticinque punti di vantaggio sul Manchester City secondo, la Premier League è vicinissima per il Liverpool, ma Sadio Mané accetterebbe di buon grado un’eventuale decisione di sospendere definitivamente il campionato.

Un’ammissione sorprendente, arrivato nel corso di un’intervista rilasciata a talkSPORTS: “voglio vincere partite e trofei, ma con questa situazione qualsiasi cosa accadesse, capirei. È stato difficile per il Liverpool, ma è stato molto più difficile per molti milioni di persone in tutto il mondo. Alcuni hanno perso membri della famiglia e questa è la situazione più complicata. Per quanto mi riguarda, sogno di vincere la Premier League e voglio farlo quest’anno. Se non sarà il caso, lo accetterò: fa parte della vita. Con la speranza che lo vinceremo l’anno prossimo. Non mi sento ancora un campione d’Inghilterra, amo il mio lavoro e il calcio, voglio vincere sul campo“.

Valuta questo articolo