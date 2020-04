Il tennis si è fermato a causa del Coronavirus, ma a quanto pare non proprio in ogni luogo al mondo. Sembra infatti che in Svezia potrebbe andare in scena un mini torneo con 8 tennisti ed 8 tenniste svedesi ai nastri di partenza. A parlarne è il portale locale Tennisportalen, che ha annunciato che dal 10 aprile a Stoccolma si disputerà un torneo con una formula anomala, torneo che durerà circa 3 ore al quale parteciperà Leo Borg, figlio di Bjorn. Tennisportalen ha aggiunto che le attività tennistiche “si svolgeranno seguendo le raccomandazioni dell’autorità di pubblica sicurezza in Svezia, che attualmente consentono di giocare a tennis”.

