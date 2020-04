“Gli Internazionali d’Italia sono stati solamente sospesi e rinviati“. Il presidente della FIT Binaghi, parlando ai microfoni dell’ANSA, ha confermato l’intenzione di riprogrammare gli Internazionali, rivelando come ci siano buone possibilità di recuperare il torneo inizialmente sospeso a causa del Coronavirus.

Binaghi ha proseguito, spiegando quanto emerso dal colloquio con Spadafora e con i vertici tennistici internazionali: “Siamo in stretto contatto con le istituzioni internazionali che governano il mondo del tennis, in particolare l’ATP, che ha un presidente ed un amministratore delegato italiani. Credo che ci sia una convergenza molto forte fra gli interessi dei giocatori, dell’associazione che li rappresenta e gli interessi della nostra Federazione e dei Masters 1000. La fortuna del tennis è che non è uno sport di squadra, di contatto. È uno sport che si gioca all’aria aperta. Quindi questo vale sia per la ripresa delle attività a livello locale che a livello internazionale.

Non appena si rivedrà la luce in fondo al tunnel, l’ATP e la WTA riprogrammeranno il calendario internazionale partendo dai Masters 1000. Credo che ci siano ottime probabilità che il torneo di Roma venga riprogrammato nel 2020. La preferenza nostra e quella di Sport e Salute è quella di giocarlo a Roma tra settembre e ottobre, prima o dopo il Roland Garros, come è logico che sia. Verrà riprogrammata in modo unitario la stagione sulla terra e poi quella sul veloce.

Noi, pur di farlo, siamo disposti anche a valutare come ipotesi residuale un’ipotesi novembre-dicembre a fine stagione sul veloce, magari indoor. Però la nostra priorità è settembre-ottobre. Cambiando anche città? Laddove fosse necessario, pur di fare gli Internazionali d’Italia. È già successo altre volte nella storia: Nicola Pietrangeli vinse gli Internazionali d’Italia in un’edizione che si disputò a Torino. Ma ripeto: la nostra priorità è Roma, settembre-ottobre, sulla terra battuta. Ci sembra per certi versi che il periodo sia addirittura migliore rispetto a quello in cui normalmente il torneo è programmato”.

