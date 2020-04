Sembrava che il peggio fosse ormai passato per Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala. La bella cantante argentina era risultata negativa al coronavirus dopo il secondo tampone, ma il virus non ha lasciato il suo corpo.

Non è chiaro cosa sia successo, probabilmente il secondo test era un falso negativo, perchè Oriana è risultata nuovamente positiva al coronavirus: “il 21 io e Paulo siamo risultati positivi, 3 giorni dopo ero negativa e ieri ancora postiva. Non so come funziona e perché in cosi pochi giorni le cose sono cambiate. Forse era un falso negativo. Questo dimostra quanto poco sappiamo riguardo questo virus“, ha dichiarato la dolce metà di Dybala sui social.

