Proposte e percorsi per far superare anche al mondo dello sport italiano l’emergenza pandemia sono stati i temi al centro dei colloqui in video conferenza tra il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, e le principali federazioni sportive (“intendendo per grandi quelle per numeri economici, di tesserati e di associazioni ed enti affiliati“). Il ministro ha parlato con il Presidente della FIT Angelo Binaghi. L’obiettivo è definire un piano di rilancio da attuare non appena sarà possibile riprendere il normale corso delle attività sportive e motorie. Spadafora ne ha parlato in un video postato nei giorni scorsi su facebook, sottolineando di pensare a “un piano straordinario per le iniziative che devono partire da maggio, cioè da quando speriamo di poter essere fuori dall’emergenza coronavirus per pensare al futuro. Ma per poter ripartire da maggio, bisogna che a quella data tutte le realtà sportive possano arrivare con le risorse necessarie”.