Dopo i primi due appuntamenti ricchi di emozioni e divertimento, domenica 19 aprile la Formula 1 tornerà in pista, seppur nel virtuale, per una nuova gara del F1 Virtual Gp. Il torneo vede sfidarsi, joypad alla mano, piloti reali impegnati a correre sul circuito di Shanghai (Cina) per una gara da 28 giri, preceduta da una qualifica. In gara ci saranno: Charles Leclerc, George Russell, Antonio Giovinazzi, Lando Norris, Alex Albon e Nicholas Latifi, ma anche il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois. L’evento, previsto per le ore 19 italiane di domenica 19 aprile, sarà disponibile sui canali ufficiali YouTube, Twitch, Weibo e Facebook della F.1.