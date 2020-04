Roger Federer ha lanciato la sua personalissima challenge, non proprio semplice per i tennisti amatoriali. Si tratta di palleggiare al muro da distanza molto ravvicinata, tante volée a raffica non proprio semplici da gestire. Federer però ha mostrato anche altro all’interno del suo video esplicativo, vale a dire un cappello ed una mise molto eleganti come suo solito. Poi Roger lancia la sfida ai suoi follower: “Vediamo cosa riuscite a fare! Rispondi con un video e ti fornirò alcuni suggerimenti. Scegli il tuo cappello con saggezza“. Ecco il video di King Roger.

Here’s a helpful solo drill. Let’s see what you got! Reply back with a video and I’ll provide some tips. Choose your hat wisely 🎩😉👊 #tennisathome pic.twitter.com/05lliIqh1h — Roger Federer (@rogerfederer) April 7, 2020

