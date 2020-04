Il rapporto tra Fernando Alonso e Flavio Briatore è di quelli davvero solidi, che vanno oltre l’ambito lavorativo. Un’amicizia forte e duratura, iniziata nel mondo delle corse e proseguita poi nella vita, come dimostrano i continui attestati di stima.

In questi giorni di quarantena, il pilota di Oviedo ha invitato il manager italiano in una diretta Instagram dove, tra vari aneddoti raccontati, è venuta fuori la prima offerta di mister Flavio ad Alonso: “correvo già in F3000 e mi hai detto che avresti potuto aiutarmi ad entrare in Minardi e poi ad andare in Renault con te – le parole di Fernando nel colloquio social con Briatore – io ho detto che ci avrei pensato e che avrei parlato con Adrián Campos, e tu mi hai risposto: ‘Non hai nulla a cui pensare. Se accetti, bene. In caso contrario non sarai mai in F1’. Fui sorpreso, ma ci siamo capiti dal primo giorno e voglio che la gente lo sappia”.

