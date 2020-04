Sembra che ormai il peggio per Paulo Dybala e la fidanzata Oriana sia passato. La coppia è stata contagiata dal coroanvirus, facendo andare in appressione tifosi e, ovviamente, familiari. E’ stato il padre della dolce metà del calciatore argentino della Juventus a raccontare le sue sensazioni in questo momento difficile: “situazione durissima, sentivamo brutte notizie dall’Italia già prima e, appena saputo della positività di Oriana e Paulo, la preoccupazione è diventata enorme: so che sono giovani e forti, ma l’incertezza ti distrugge e la lontananza non aiuta. Avrei preso il primo aereo per darle supporto morale, ma è vietato”, ha raccontato Osvaldo Sabatini, attore di successo argentino.

“Io ora sono un filo più calmo, ma ancora preoccupato. In attesa del risultato di Paulo, Oriana è negativa al secondo test ma, finché non c’è il terzo tampone che riconfermi la negatività, non possono rilassarmi. La Juve li assiste in tutto, ormai stanno abbastanza bene, ma si sa così poco del virus…”, ha concluso il suocero di Dybala.

