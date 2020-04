Due numeri 10 che hanno fatto e stanno facendo la storia della Juventus, si incontreranno stasera per parlare di calcio ma anche del momento difficile a causa del Coronavirus. Stiamo parlando di Alessandro Del Piero e Paulo Dybala, i quali si incontreranno in una diretta Instagram a tinte bianconere questa sera. Del Piero nei giorni scorsi aveva parlato del nuovo 10 bianconero, svelando come a suo parere dovrebbe essere il capitano del futuro della Juventus. Chissà se stasera in diretta parleranno anche di questo aspetto, i tifosi juventini di certo saranno incollati ai dispositivi per seguire quanto accadrà.