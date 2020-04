“Vedo molto difficile la riapertura per il calcio e non vedo questo dibattito come prioritario: penso si possa rinunciare per un altro mese“. Si è espressa così, ai microfoni di RaiNews24, la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa in merito alla ripresa del campionato di Serie A dopo l’emergenza Coronavirus. “Gli stadi pieni li vedremo solo quando saremo in piena sicurezza e cioè quando ci sarà un vaccino. Penso che anche per le partite a porte chiuse, se si aspetta un altro mese non succeda nulla di catastrofico. Tuttavia se le società saranno in grado di farlo, si valuteranno le proposte. Io non dico di no e non sta a me decidere, ma credo non sia una questione centrale“.