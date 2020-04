In questo periodo complicato di lotta al Coronavirus, Nick Kyrgios scende in campo al fianco dei più bisognosi e lo fa in modo diretto, senza fronzoli. Il tennista australiano ha scritto un messaggio sui social spronando chi avesse bisogno di cibo a scrivergli in modo da essere aiutato.

“Se qualcuno non lavora o non ha entrate e rimane senza cibo o sta vivendo un momento difficile… per favore, non andare a dormire a stomaco vuoto. Non aver paura o imbarazzo di inviarmi un messaggio privato. Mi renderebbe molto felice condividere quello che ho. Non importa se è una scatola di noodles, del pane o del latte. Lo lascio alla tua porta di casa, senza fare domande!” Un grande gesto da parte del tennista che già si è speso per la sua Australia nel momento degli incendi che l’hanno devastata nel mese di gennaio.

