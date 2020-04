Lautaro Martinez piace al Barcellona, non è un mistero. ‘El Toro’ è un profilo che stuzzica la squadra catalana, alla ricerca di un bomber da porre al centro del progetto e sul quale costruire il proprio futuro. L’argentino, sponsorizzato dal connazionale Messi, ha il potenziale per fare bene, partirebbe pagando la pesante clausola rescissoria ma non avrebbe un ingaggio impossibile da sostenere.

L’Inter, che fin qui ha sempre spento sul nascere ogni rumor riguardante la possibile cessione del suo gioiello, secondo la ‘Rosea’, potrebbe proporre uno scambio con Antoine Griezmann. Se è vero che i 7 anni di differenza e i 17 milioni che ‘Le Petit Diable’ percepisce, pongono i termini dello scambio a ‘sfavore’ dell’Inter, è anche vero che con Griezmann i nerazzurri guadagnerebbero in fantasia, imprevedibilità offensiva ed esperienza internazionale: qualità che spesso hanno impedito di fare la differenza in stagione e delle quali Antonio Conte si è spesso lamentato.