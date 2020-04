In questi giorni, nei quali tutti sono chiusi in casa a causa del Coronavirus, le dirette Instagram hanno riunito, virtualmente, migliaia di persone che assistono a chiacchierate informali fra grandi campioni del passato e del presente. Nelle ultime ore, Fabio Cannavaro e Francesco Totti hanno scherzato insieme su Instagram, in una live nella quale si è intromesso anche Mario Balotelli. L’attaccante del Brescia ha scritto in un messaggio rivolto a Totti: “mi fa ancora male la gamba”, riferimento al calcione subito in Coppa Italia nel 2010, un brutto fallo di frustrazione nel quale Totti rischiò di fargli davvero male. L’ex numero 10 della Roma ha risposto con ironia: “ti sei salvato che non ti ho preso per bene!”.