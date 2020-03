WTA Indian Wells, fioccano i forfait nelle ultime ore per quanto concerne il torneo femminile. Quello di certo più altisonante arriva dalla Halep, la quale ha annunciato di non poter prendere parte al torneo per infortunio: “Sono incredibilmente delusa di dover ritirarmi dal BNP Paribas Open del 2020. Purtroppo l’infortunio al piede che ho accusato prima di Dubai mi sta ancora causando problemi e non sarò in grado di riprendermi in tempo per recarmi a Indian Wells“.

Ma non è tutto, anche Kerber, Collins ed Azarenka non saranno ai nastri di partenza del torneo, mentre crescono i dubbi attorno alla Andreescu, ancora ‘latitante’ in questo inizio di stagione. Per quanto concerne i nostri colori invece, da segnalare che Camila Giorgi si è cancellata dalle qualificazioni dopo aver raggiunto i quarti di finale a Lione in questa settimanaa.

