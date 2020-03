Caroline Wozniacki sta iniziando a mostrare i primi segni di “follia”. La quarantena porta anche a questo. L’ex tennista danese ha postato un video nel quale è parsa un po’ confusa sul come indossare una tuta, infilata al contrario in modo da avere lo spazio per i popcorn all’interno del cappuccio. Ovviamente ironica Caroline è in piena modalità isolamento, con un bel film ed i suoi popcorn ad allietarle la giornata assieme all’immancabile David Lee.

Monday’s in quarantine. What are you guys up to? #socialdistancing pic.twitter.com/yBqNdGLSzc — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) March 30, 2020

Valuta questo articolo