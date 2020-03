La nuova T-Roc Cabriolet promette libertà senza limiti verso il cielo e porta un concetto dinamico nel segmento dei SUV, oltre a un piacere di guida emozionale. La prima

cabriolet crossover di classe compatta coniuga la robustezza e i punti di forza di un SUV con lo spensierato piacere di guida di un’auto scoperta. A breve verrà lanciata sul mercato in Germania e in altri Paesi europei. Design estroverso ed emozionale. La T-Roc Cabriolet esprime al primo sguardo la sua vera essenza: piacere di guida, libertà e gioia di vivere.

L’incisivo frontale largo, le linee distintive e le proporzioni attraenti danno vita a un mix assolutamente originale che coniuga la leggerezza di una cabriolet e il look avanguardistico di un SUV. Il team guidato dal Responsabile del Design Volkswagen, Klaus Bischoff, ha creato linee che consentono alla T-Roc di sottolineare la sua posizione unica nel segmento dei SUV. Piacevole guida panoramica. La T-Roc Cabriolet 2+2 si avvale della base

tecnica del pianale modulare trasversale MQB. La vettura è lunga 4,27 m e il passo misura 2,63 m. La larghezza è pari a 1,81 m (specchietti retrovisori esterni esclusi) mentre l’altezza è di 1,52 m. Il guidatore e il passeggero anteriore sono seduti a 599 mm dalla strada, mentre i passeggeri dei sedili posteriori a ben 616 mm (altezza riferita al punto dell’anca). Il bagagliaio ha una capienza di 280 litri. Gli schienali dei sedili posteriori abbattibili e il gancio traino disponibile a richiesta sottolineano la versatilità della vettura.

Tessuto leggero. Fedele alla tradizione del Maggiolino e della Golf Cabriolet, anche la T-Roc Cabriolet è dotata di una classica capote in tessuto nero, costituita da tre strati. L’azionamento elettroidraulico apre e chiude la capote in modo completamente automatico rispettivamente in nove e undici secondi, anche a vettura in movimento fino a una velocità di 30 km/h. Una volta aperto, il soft top viene ripiegato a zeta dietro i sedili posteriori. La sua solida porzione anteriore funge da copertura. A richiesta, la Volkswagen fornisce un frangivento. Quando la capote è chiusa, dei listelli di fissaggio evitano che la capote si gonfi ad elevate velocità. A bordo regna un piacevole comfort acustico, merito anche delle numerose guarnizioni di porte e finestrini.

Sicurezza nei minimi dettagli. In caso di cappottamento imminente si attiva un sistema di protezione: due robusti roll-bar estraibili dietro gli appoggiatesta posteriori si sollevano in poche frazioni di secondo. Una serie di rinforzi mirati nella carrozzeria della T-Roc Cabriolet compensano l’assenza del tetto fisso anche in relazione alla rigidità torsionale. Comandi digitali. A richiesta, la T-Roc Cabriolet è disponibile con due

elementi di visualizzazione e di comando digitali: la strumentazione digitale Active Info Display (di serie su R-Line) e il sistema di infotainment Discover Media. Quest’ultimo fa parte della nuovissima generazione dei sistemi di infotainment e dispone di una Online Connectivity Unit con eSIM integrata inclusa, che collega la vettura in rete sia con l’ambiente circostante sia con gli smartphone degli utenti e consente l’utilizzo, a

bordo, di molte nuove funzioni e servizi dell’offerta We Connect e We Connect Plus. A regalare un piacere d’ascolto rilassato ci pensa il sound system beats a dodici canali (a richiesta). Linee di allestimento Style e R-Line. I Clienti della T-Roc Cabriolet possono

scegliere tra due linee di allestimento. La linea Style è orientata al design. La R-Line (solo per il motore 1.5 TSI) è realizzata coerentemente con un’impronta sportiva e offre di serie assetto sportivo, sterzo progressivo e selezione del profilo di guida. I paraurti sono in stile R, mentre i sedili comfort sportivi hanno rivestimenti in tessuto ed ecopelle.

Le dotazioni tecniche di serie in entrambe le linee di allestimento includono il Front Assist con funzione di frenata di emergenza City e riconoscimento dei pedoni, il cruise control adattivo ACC, la frenata anticollisione multipla e l’assistenza per il mantenimento della corsia Lane Assist. La versione Style monta cerchi in lega leggera da 17”, mentre la versione R-Line propone di serie cerchi in lega da 18”. A richiesta, la Volkswagen offre anche cerchi più grandi, con diametro fino a 19”. Un’efficiente coppia di TSI. Che si tratti di attraversare la città o di viaggiare su terreni fuoristrada non impegnativi, strade extraurbane tortuose o autostrada, il motore e l’assetto della T-Roc Cabriolet sono

all’altezza di qualsiasi sfida. Sono disponibili due efficienti motori benzina con sovralimentazione turbo e iniezione diretta. Il motore 1.0 TSI è un tre cilindri in grado di scaricare a terra una potenza di 115 CV e una coppia di 200 Nm (disponibile solo in versione Style), mentre il 1.5 TSI arriva a 150 CV e 250 Nm. Il cambio manuale a sei marce e la trazione anteriore sono di serie. Il TSI più potente può essere abbinato anche al cambio a doppia frizione DSG a sette rapporti.

L’offensiva SUV entra nel vivo. Già da molti anni i modelli SUV della Casa di Wolfsburg definiscono gli standard di riferimento del segmento. Attualmente la famiglia dei modelli spazia dalla T-Cross alla T-Roc e alla Tiguan, fino alla Touareg, all’Atlas e alla Teramont. La T-Roc Cabriolet fa il suo ingresso nel segmento in più rapida espansione dell’intera industria

automobilistica, ossia quello dei SUV compatti. Variazione sul tema

A cielo aperto. La T-Roc Cabriolet supera ogni limite e riunisce così il meglio di due mondi, coniugando al tempo stesso non solo elevata praticità e spirito di libertà, ma anche prestazioni, robustezza e comfort. Il crossover scoperto della Casa tedesca si sente perfettamente a suo agio sia nell’ambiente urbano sia in situazioni più avventurose. Il suo design aggiunge un tocco di vivacità alla vita di tutti i giorni.

La famiglia T-Roc si allarga. La T-Roc Cabriolet si avvale della tecnica della T-Roc, basata sul versatile pianale modulare trasversale MQB firmato Volkswagen. La “T”, derivata dalla Tiguan e dalla Touareg, caratterizza lafamiglia T-Roc come un SUV, mentre “Roc” inquadra la T-Roc come un crossover. Il suo debutto ha avuto un impatto significativo nel segmento

dei SUV compatti ottenendo un grande successo, perché fino alla fine del 2019 ne sono già stati venduti più di 360.000 esemplari. A marzo 2019 si è aggiunto un altro membro della famiglia, la T-Roc R 4 , una variante ad alte prestazioni da 300 CV. La T-Roc Cabriolet che si aggiunge come terza interpretazione, verrà lanciata sul mercato a breve in Germania e in altri Paesi europei. L’offensiva SUV della Volkswagen. La Volkswagen intende ampliare ulteriormente la sua offerta a livello mondiale nel segmento dei SUV in forte espansione. Attualmente la gamma dei modelli comprende i grandi SUV Touareg, Atlas e Teramont, le compatte Tiguan e T-Roc e la cittadina T-Cross. La nuova T-Roc Cabriolet punta al segmento in più rapida crescita dell’industria automobilistica, la classe dei SUV compatti. Il crossover scoperto viene prodotto nello stabilimento Volkswagen di Osnabrück, che

vanta una lunga tradizione nell’assemblaggio di questi modelli: qui, infatti, sono state costruite anche le versioni cabriolet del Maggiolino e della Golf.

Design, spazio a disposizione e capote

Il nuovo DNA del SUV Volkswagen. Analogamente alla Tiguan, alla Tiguan Allspace, all’Atlas e alla Teramont, la T-Roc evidenzia un design espressivo frutto del nuovo DNA Volkswagen dedicato ai SUV, che coniuga autentici elementi offroad con dinamica e stile urbano, mantenendo per ogni modello una netta personalità. Il Responsabile del Design della Marca Volkswagen Klaus Bischoff dichiara: “La nuova T-Roc esprime tutta la sua personalità, portando sulla strada, allo stesso tempo, un design particolarmente espressivo. Questa componente emozionale la rende istintivamente simpatica”. Proporzioni dinamiche. La T-Roc Cabriolet è lunga 4.268 mm e ha un passo di 2.630 mm. La larghezza, specchietti retrovisori esterni esclusi, è pari a 1.811 mm, l’altezza a 1.522 mm. Il rapporto tra larghezza e altezza sottolinea la dinamica, mentre il baricentro della carrozzeria basso rispetto agli standard di riferimento dei SUV, aumenta il piacere di guida. A

renderne inconfondibile lo stile sono anche gli sbalzi ridotti e le ampie carreggiate, pari a 1.538 mm (anteriore) e 1.539 mm (posteriore). Ampia calandra sul frontale. L’unità della calandra del radiatore alta e ampia, con i doppi proiettori integrati, domina il frontale della T-Roc Cabriolet.

Le versioni top di gamma dei fari sono dotate di tecnologia LED e il rispettivo alloggiamento si presenta insolitamente sottile. A renderlo possibile è stato lo spostamento degli indicatori di direzione e delle luci diurne nel paraurti. Nell’allestimento con fari con tecnologia LED questi ultimi presentano una caratteristica forma arrotondata. Una grande presa

d’aria con griglia a nido d’ape e le protezioni sottoscocca visibili completano la sezione inferiore del frontale. Listello cromato lungo la fiancata. Alla base dei finestrini della T-Roc

Cabriolet corre un listello cromato che arriva fino al posteriore.

Leggermente più in basso si nota la cosiddetta linea caratteristica, sotto forma di linea tornado con un netto undercut, interrotta da muscolosi passaruota. Dal raggio di quello posteriore si sviluppa una possente zona della spalla. Applicazioni off-road in materiale sintetico proteggono i passaruota, i listelli sottoporta e la sezione inferiore del frontale e del

posteriore, riducendo inoltre visivamente l’altezza della carrozzeria. Posteriore a sviluppo orizzontale. Il posteriore della T-Roc Cabriolet dominato dalle linee orizzontali, che conferiscono al crossover scoperto un aspetto lineare, ampio e sportivo. Lo spoiler integra la terza luce di stop. Tra i gruppi ottici posteriori corre un profilo che prosegue la linea

caratteristica sopra la copertura del bagagliaio. Sotto questa sezione sono stati collocati il logo Volkswagen e la scritta T-Roc. I terminali di scarico e l’inserto del diffusore presentano un design trapezoidale. Otto tinte disponibili. Per quanto riguarda la verniciatura i Clienti possono scegliere tra otto tonalità. Cactus Green e Pure White sono vernici pastello.

I colori carrozzeria metallizzati sono Ivory Silver, Grigio Fumo, Blu Ravenna, Kings Red e Giallo Curcuma. Completa la gamma la tinta effetto perla Deep Black. A prescindere dal colore scelto, la capote è sempre nera. Pacchetto di design Black Style. Per entrambe le linee di allestimento Volkswagen offre il pacchetto di design Black Style, il cui elemento

distintivo è costituito dai cerchi in lega leggera da 18 pollici Grange Hill, verniciati di colore nero. In nero sono anche le cornici, i gusci degli specchietti retrovisori esterni e il lato superiore dello spoiler posteriore. Interni spaziosi. Il design degli interni della T-Roc Cabriolet 2+2 si armonizza perfettamente con la configurazione e la struttura dei comandi.

Le geometrie e le superfici presentano un’estetica pulita e lineare, alcuni dettagli hanno il look robusto tipico di un SUV, gli interni riprendono il moderno linguaggio delle forme degli esterni. Per entrambe le linee di allestimento gli ampi inserti decorativi sono disponibili in quattro tonalità opache, ossia Silver Silk, Shadow Steel, Giallo Curcuma e Blu Ravenna.

Per quanto riguarda i rivestimenti dei sedili è possibile scegliere tra cinque colori, nelle gamme di nero, grigio e marrone. Il passo lungo costituisce la base per la spaziosa configurazione degli interni. Guidatore e passeggero sono seduti a 599 mm dalla strada, mentre i due passeggeri sui sedili posteriori a ben 616 mm (altezza riferita al punto

dell’anca). Il bagagliaio ha una capienza di 280 litri, a prescindere dal fatto che la capote sia aperta o chiusa. Gli schienali dei sedili posteriori ribaltabili, che possono essere sbloccati tramite leve nel bagagliaio, nonché il gancio traino, disponibile a richiesta, sottolineano la versatilità della T-Roc Cabriolet.

Capote leggera in tessuto. Fedele alla tradizione del Maggiolino e della Golf Cabriolet, anche la T-Roc Cabriolet è dotata di una classica capote in tessuto, che si inserisce armoniosamente nelle linee del design: quando è chiusa conferisce al crossover l’aspetto di una coupé grazie alla linea spiovente del soft top. Con 53,1 kg di peso complessivo, compreso l’intero azionamento, il modulo della capote risulta molto leggero, a tutto

vantaggio del baricentro dell’auto e quindi del comportamento dinamico. Aerodinamica perfetta. La capote è costituita da elementi della tiranteria, rivestimento interno, imbottitura e rivestimento esterno. Tra i telai longitudinali della tiranteria sono montate quattro centine trasversali e la grande centina anteriore. I rivestimenti sono fissati alle centine per mezzo di listelli di fissaggio avvitati. Questa soluzione fa sì che il tetto in tessuto non si gonfi nemmeno alle alte velocità, con conseguenti vantaggi non solo

in termini di aerodinamica, ma anche per quanto riguarda la rumorosità all’interno dell’abitacolo. Le cuciture longitudinali del rivestimento esterno in tessuto sono disposte in modo da fungere da canaline aggiuntive per lo scolo della pioggia.

Il sistema di infotainment. In Italia, a bordo della T-Roc Cabriolet è presente di serie il moderno sistema di navigazione e infotainment Discover Media con display da 20,3 centimetri. La sua gamma di funzioni include, tra le altre, un doppio sintonizzatore, la radio digitale DAB+ che consente una ricezione di altissimo livello, riconoscimento della

segnaletica stradale e sensori di prossimità. La Volkswagen offre in

aggiunta il pacchetto Streaming & Internet, insieme ai servizi online di We Connect Plus, gratuiti per la durata di un anno. Nel pacchetto di We Connect Plus online è incluso il sistema di comando vocale. Se il guidatore desidera effettuare una ricerca (per esempio, “Dove si trova il ristorante giapponese più vicino?”), può approfittare delle informazioni disponibili su Internet.

La funzione App Connect Wireless, in Italia di serie su tutta la gamma, porta sul display anche le tecnologie MirrorLink, Apple CarPlay™ e Android Auto™, integrando in questo modo gli smartphone dei passeggeri nel loro ambiente nativo.

Telefono e sound. Completano l’infotainment singoli equipaggiamenti disponibili a richiesta. L’interfaccia per telefono Comfort abbina gli smartphone all’antenna della vettura e ne consente la ricarica induttiva, se compatibili. Il sound system beats riproduce brani musicali con una potenza di 400 watt, grazie ad un amplificatore a dodici canali e a un

subwoofer.

