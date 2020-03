Tutta l’Italia è rinchiusa in casa ormai da quasi una settimana a causa del Coronavirus: il Covid-19 sta costringendo tutt ala popolazione mondiale a rimanere tra le mura domenistiche per provare a marginare il contagio e combattere questa tragica pandemia. Anche i campioni dello sport sono stati costretti ad arrendersi e a rinchiudersi in casa in attesa di poter tornare a fare ciò che più amano.

Ovviamente, tra coloro che stanno affrontando questa quarantena forzata c’è anche Valentino Rossi. Dopo i vari rinvii dell’esordio stagionale di MotoGp, il Dottore si è rinchiuso in casa: “fortunatamente sono a casa mia, in buona compagnia perché sono con la Franci, mia mamma e i nostri animali. Passiamo il tempo insieme e la Stefi ci tratta bene! Ci fa tante cose buone da mangiare. E poi abbiamo i nostri cani, ogni tanto usciamo con loro, e anche il gatto. Poi coi miei amici e i ragazzi dell’Academy facciamo grandi sfide online al simulatore. Oggi abbiamo fatto una gara a Spa!“, ha raccontato alla ‘rosea’

“Fortunatamente ho la palestra a casa e posso allenarmi. Guardo molta tv, serie, film, Sky e ascolto tanta musica. Mi sono fatto delle belle playlist nuove! Sistemo casa, metto a posto il garage, il magazzino, tante cose lasciate indietro. Ovviamente è una situazione dura, ma è dura per tutti. E’ noioso ma bisogna farlo per la salute e se lo facciamo bene, abbiamo più possibilità che si risolva in meno tempo. Quindi, rimanete a casa“, ha concluso il Dottore.

