L’emergenza Coronavirus sembra non spaventare i tifosi del Valencia che, nonostante le raccomandazioni del Governo spagnolo di evitare assembramenti per evitare il pericolo contagio, si sono comunque radunati in migliaia fuori dal Mestalla.

Il match di ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atalanta si giocherà a porte chiuse, ma i supporters della squadra di casa non hanno voluto far mancare il proprio sostegno ai propri beniamini, infischiandosene di tutti quelli che sono al momento i protocolli di sicurezza. Una scelta scellerata, che rischia di favorire la diffusione del Coronavirus. Ecco il video:

Empieza el recibimiento al @valenciacf. Cerca de un millar de valencianistas en Mestalla. Los equipos pronto llegarán al estadio. Mestalla quiere más Champions⭐️💪🏼🦇 pic.twitter.com/7rpTPDRerJ — RadioEsport Valencia (@Radioesport914) March 10, 2020

