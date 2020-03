Il match fra Khabib Nurmagomedov e Tony Ferguson rischia di saltare, per l’ennesima volta. L’incontro, programmato per UFC 249 del prossimo 18 aprile, è messo in seria discussione dall’emergenza Coronavirus. Nurmagomedov è infatti bloccato in Russia e gli è stato vietato di lasciare il paese a causa della chiusura delle frontiere. Si fa largo l’ipotesi di una sua possibile sostituzione dunque. Il nome caldo venuto fuori nelle ultime ore è quello di Justin Gaethje (21-2) che, secondo alcuni rumor, avrebbe dovuto affrontare Conor McGregor in estate.

