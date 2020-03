I Toronto Raptors hanno effettuato un tampone “di massa” per verificare eventuali positività al Coronavirus. Si tratta dell’ultima squadra ad aver affrontato gli Utah Jazz dei positivi Gobert e Mitchell, ma secondo quanto comunicato dai Raptors, nessun cestista è positivo, tranne un esito “In sospeso”. Ecco il comunicato dei Toronto Raptors.

“Tutti i membri della squadra che si sono sottoposti al test mercoledì hanno ricevuto i loro risultati e al momento sono tutti negativi. C’è ancora un esito in sospeso. Questi risultati non influenzeranno i nostri protocolli. Quelli a cui viene chiesto di autoisolarsi da Toronto Public Health continueranno a farlo. Praticheremo tutti l’allontanamento sociale e la buona igiene delle mani e, soprattutto, monitoreremo attentamente la nostra salute. Continuiamo a essere in stretto contatto con le autorità sanitarie pubbliche e gli esperti in malattie infettive e siamo molto grati per la loro guida. Come sempre, apprezziamo il supporto dei nostri tifosi, famiglie e amici“.

