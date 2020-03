Dopo i ritiri di Caroline Wozniacki e Maria Sharapova, il circuito femminile del tennis perde un’altra protagonista. Magdalena Rybarikova ha annunciato il suo addio a 31 anni. Semifinalista a Wimbledon 2017, vincitrice di 4 titoli WTA ed ex numero 17 al mondo, Rybarikova ha spiegato di essere pronta a lasciare dopo i continui problemi fisici che le impediscono di esprimersi al meglio con la racchetta in mano. Prima però, l’ultimo appuntamento con la nazionale slovacca nelle Finals di Fed Cup: “ho avuto il tempo di pensare e ho deciso che le Finals di Fed Cup saranno un buon posto per dire addio al tennis. Quella 2017 è stata la mia migliore stagione, poi sono arrivate due operazioni e sono riuscita a recuperare. Pensavo che i problemi fossero risolti ma i problemi fisici sono tornati ed ho detto basta“.

