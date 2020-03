La stagione 2020 di Formula 1 dovrebbe partire regolarmente questo fine settimana in Australia, con gli organizzatori del Gp che hanno annunciato che la gara si disputerà regolarmente e a porte aperte.

Nessun problema per la Ferrari che è arrivata in terra australiana senza problematiche nonostante l’allerta Coronavirus. Il team di Maranello, finito nella bufera nelle ultime settimane per l’accordo con la FIA per la power unit, avrà gli occhi puntatissimi in questo primo weekend di gara, ma in generale in tutta la stagione. I tifosi sono infatti curiosi di capire se la Ferrari sarà capace di mettere i bastoni tra le ruote alla Mercedes e lottare per il Mondiale.

C’è chi però ha già un po’ le idee chiare sulla situazione del team del Cavallino: “la Ferrari 2020 sembra che abbia delle evidenti lacune, ma come tutti i milioni di tifosi della Ferrari mi auguro di essere smentito”, ha affermato Ecclestone a Blick.

