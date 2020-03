La notizia era nell’aria da un po’ di tempo e adesso è diventata ufficiale: la partita del Sei Nazioni fra Italia e Inghilterra è stata rinviata. La gara, in programma il 14 marzo, non verrà disputata a causa dell’emergenza Coronavirus e dalle ultime decisioni prese in merito dal governo italiano. Possibile anche uno spostamento di Francia-Irlanda che difficilmente, lo stesso 14 marzo, verrà disputata a Parigi. Le gare verranno comunque recuperate in seguito per permettere il regolare svolgimento del torneo.

“Il Sei Nazioni ha preso nota del decreto del Governo Italiano del 4 marzo relativo agli eventi sportivi nel Paese – si legge nel comunicato – E’ stata assunta la decisione di posticipare tutti i tre incontri tra Italia e Inghilterra (Maschile, Femminile, U20) previsti nel weekend del 13-15 marzo, con l’intenzione di riprogrammarli in data successiva“.

