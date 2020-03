“Al momento il logo RF è della Nike, ma prima o poi tornerà da me. Spero abbastanza presto, mi auguro che la Nike sia accomodante e disponibile in questo processo“. Sono passati circa due anni da queste parole di Roger Federer, il quale dopo il passaggio da Nike ad Uniqlo, perse il suo celebre marchio RF.

Ebbene, a distanza di tanto tempo, il tennista svizzero potrebbe adesso riavere il proprio marchio, siglato con le sue iniziali RF. L’annuncio è arrivato per bocca di Tony Godsick, agente storico del tennista svizzero, il quale ha dichiarato che molto presto il marchio tornerà a campeggiare sul vestiario di Roger Federer. Una bella notizia per lo svizzero ed anche per i suoi fans, ma forse a sorridere maggiormente sarà Uniqlo…

Valuta questo articolo