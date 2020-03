Il calcio ai tempi del Coronavirus, l’epidemia che sta sconvolgendo il mondo intero. Panico e paura per quello che sta succedendo in ogni angolo del pianeta, con contagi continui e morti che aumentano.

Per prevenire qualsiasi degenerazione, il Pescara ha deciso di mandare oggi in campo i propri giocatori con la mascherina, indossandola durante il saluto iniziale. “Preoccupati per la nostra salute” il tweet del club biancazzurro sui social, che riportiamo qui di seguito:

