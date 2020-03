Ansia e preoccupazione per il Paris Saint-Germain, che in queste ore ha dovuto fare i conti con il caso Mbappé, rimasto a riposo per una sospetta febbre con annesso mal di gola.

Una situazione che ha spinto il club francese a sottoporre l’ex Monaco al tampone, per scongiurare il pericolo Coronavirus, Fortunatamente per il giocatore e il club parigino, l’esito è stato negativo, scongiurando così la quarantena per lo stesso Mbappé e l’intera squadra. Salva dunque la sfida di Champions contro il Borussia Dortmund, che sarebbe saltata nel caso di positività dell’attaccante francese.

Valuta questo articolo