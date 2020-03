Le pantere dell’Imoco Volley Conegliano non si distraggono e nell’anticipo di giornata, trasmesso su RAISPORT, battono per 3-0 la Banca Valsabbina Millenium Brescia. ln un PalaVerde insolitamente in silenzio per l’emergenza Coronavirus, le ragazze di Santarelli concludono la settimana con un’altra vittoria, dopo quella ottenuta a Stoccarda in Champions League con lo stesso risultato. Primato in classifica blindato per le venete mentre le bresciane nelle prossime uscite, cercheranno i punti per concludere la regular season senza patemi.

IL TABELLINO

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-0 (25-12 25-17 25-14) – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Sylla 9, Folie 12, Egonu 17, Sorokaite 9, De Kruijf 8, Wolosz 2, De Gennaro (L), Enweonwu 5, Botezat, Gennari, Fersino, Geerties. Non entrate: Ogbogu, Hill. All. Santarelli. BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Rivero 5, Speech 6, Mingardi 5, Segura 5, Veltman 2, Bechis, Parlangeli (L), Degradi 2, Biganzoli, Sala. Non entrate: Fiocco, Bridi, Saccomani, Mazzoleni. All. Mazzola. ARBITRI: Frapiccini, Rolla. NOTE – Durata set: 21′, 23′, 21′; Tot: 65′.

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE

IL PROGRAMMA DELLA 23^ GIORNATA

Sabato 7 marzo, ore 20.30 (diretta Rai Sport)

Imoco Volley Conegliano – Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-0 (25-12, 25-17, 25-14)

Domenica 8 marzo, ore 16.00 (diretta PMG Sport)

Zanetti Bergamo – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta ARBITRI: Prati-Zanussi ADDETTO VIDEO CHECK: Artina

Lardini Filottrano – Bosca S.Bernardo Cuneo ARBITRI: Piubelli-Carcione ADDETTO VIDEO CHECK: Monini

Domenica 9 marzo, ore 17.00 (diretta PMG Sport)

èpiù Pomì Casalmaggiore – Unet E-Work Busto Arsizio ARBITRI: Venturi-Sobrero ADDETTO VIDEO CHECK: Fumagalli

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze ARBITRI: Puecher-Curto ADDETTO VIDEO CHECK: Martinelli

Saugella Monza – Reale Mutua Fenera Chieri ARBITRI: Boris-Giardini ADDETTO VIDEO CHECK: Ugolotti

Savino Del Bene Scandicci – Bartoccini Fortinfissi Perugia ARBITRI: Florian-Marotta ADDETTO VIDEO CHECK: Gianninò

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano* 57; Unet E-Work Busto Arsizio 48; Savino Del Bene Scandicci* 39; Igor Gorgonzola Novara 38; Saugella Monza* 36; èpiù Pomì Casalmaggiore* 34; Reale Mutua Fenera Chieri 27; Zanetti Bergamo 24; Il Bisonte Firenze* 24; Bosca S.Bernardo Cuneo 23; Banca Valsabbina Millenium Brescia* 21; Lardini Filottrano 17; Bartoccini Fortinfissi Perugia 12; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 8.

* una partita in più

