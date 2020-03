E’ andata in scena oggi in videoconferenza a Losanna la riunione del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale ha discusso dell’emergenza Coronavirus, valutando il da farsi relativamente alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Ebbene, al momento i Giochi non sono assolutamente a rischio, come si evince dalla nota ufficiale pubblicata dopo il meeting: “a quattro mesi dalla disputa dei Giochi, il Comitato Olimpico Internazionale non ritiene sia necessario prendere alcuna decisione drastica sul loro svolgimento e afferma che ogni speculazione in questa fase è solo controproducente. L’intero pianeta si trova in una situazione senza precedenti con cambiamenti che avvengono giorno dopo giorno, bisogna incoraggiare gli atleti a preparare i Giochi nel miglior modo possibile“.

