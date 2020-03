Federer e Wawrinka se la ridono, sportivamente parlando ovviamente, per lo spostamento al 2021 delle Olimpiadi. Chiaramente nessuno può essere contento della situazione nella quale versa il mondo in questo momento a causa del Coronavirus, ma lo slittare dell’evento di Tokyo non dà certo fastidio alla Svizzera tennistica.

I due fenomeni Federer e Wawrinka infatti non versano in uno stato di forma eccellente in questo momento e sarebbero arrivati all’estate forse non al 100% delle proprie possibilità. Meglio dunque vedersi nel 2021, con rinnovate ambizioni. Wawrinka ha postato una foto col collega, una coppia senz’altro ben collaudata che darà fastidio anche se l’età di certo avanza…

