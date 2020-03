I New York Knicks hanno un nuovo presidente: la società newyorkese ha scelto Leon Rose come guida della franchigia. Leon Rose è stato uno degli agenti più influenti del panorama NBA, lavorando a stretto contatto con giocatori come LeBron James, Allen Iverson, Joel Embiid, Carmelo Anthony e Chris Paul. Leon Rose si occuperà di supervisionare le operazioni sportive e quelle relative al roster.

Il proprietario dei Knicks, James Dolan, ha commentato così lanomina di Leon Rose: “sono lieto di dare il benvenuto a Leon ai New York Knicks in veste di presidente. Credo sia il leader giusto per costruire un progetto vincente per i nostri tifosi. Leon è uno dei più rispettati dirigenti nel mondo del basket professionista, con decine di anni di successi durante le sue esperienze con i giocatori NBA e nel team management. Sono fiducioso che porterà la sua esperienza e le sue doti relazionali per garantire il successo a lungo termine della nostra squadra“.

