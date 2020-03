Rafa Nadal è tornato a vincere. Il suo 2020 è iniziato abbastanza bene ed il primo trofeo è arrivato nel mese di febbraio in quel di Acapulco. Adesso la stagione proseguirà con le solite enormi ambizioni per quanto concerne il numero 2 al mondo, il quale però sta iniziando a pensare a centellinare il proprio fisico a causa dell’età che avanza. Rafa infatti non giocherà una miriade di tornei in questo 2020, come annunciato proprio al termine del torneo di Acapulco:

“Numerosi tornei mi hanno contattato per giocare, ma purtroppo non è più come prima e a causa del fisico devo fare delle scelte. Non ho una batteria illimitata e a volte devo scartare tornei nonostante mi piacciano. In futuro voglio essere ricordato non come un tennista che ha vinto numerosi titoli, ma che ha lasciato un buon esempio per ragazzi e ragazze – le parole riportate da TennisWorld -.Questo è il mio unico obiettivo, vincere o perdere fa parte dello sport. Vorrei poter dire di aver fatto bene e di aver trasmesso cose positive dentro e fuori dal campo di gioco“. Dunque prepariamoci a vedere Nadal in modo molto più saltuario, il suo corpo merita un po’ di riposo tra un torneo e l’altro.

