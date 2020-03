L’inizio del Mondiale 2020 di MotoGp continua a slittare per colpa dell’emergenza Coronavirus, che sta mettendo in ginocchio l’intero pianeta.

I primi tre Gran Premi dell’anno sono stati cancellati e rinviati, così come potrebbe accadere per la gara in Argentina, al momento prevista per il 19 aprile. In attesa di capire cosa deciderà la Dorna, pare che la Ducati stia organizzando un test da svolgere sul circuito di Valencia il 30 e 31 marzo, facendo girare Michele Pirro sulla Desmosedici GP20. L’appuntamento non è confermato ufficialmente, considerando l’emergenza sanitaria, ma a Borgo Panigale sperano che la situazione possa migliorare per poter tornare presto in pista.

