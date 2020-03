Alla fine dello scorso anno ha lasciato la MotoGp optando per il ritiro, salvo poi tornare dopo qualche mese come test rider della Yamaha.

Jorge Lorenzo, Coronavirus permettendo, in Catalogna rientrerà addirittura in gara sfruttando la wild card concessagli dal team di Iwata, provando a conquistare una top five che, per lui, sarebbe un risultato enorme. Nel corso di una diretta social con i propri followers, il maiorchino ha risposto alle domande, rivelando di essere ancora capace di vincere un titolo: “sinceramente, penso che con la moto giusta potrei continuare a lottare per vincere gare e titolo, ma non mi soddisfa più. Era qualcosa che già avevo fatto, ora mi stimola di più far bene altre cose mentre mi godo la vita. Il fallimento con la Honda? Mancanza di tempo per adattarmi alla moto (a causa degli infortuni) e delle circostanze inadeguate per cambiare la moto ed essere in grado di guidarla in maniera naturale“.

Valuta questo articolo