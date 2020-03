In finale è andato in scena uno scontro generazionale senza precedenti (atto conclusivo nella storia ITF con maggior scarto d’età) tra il navigato Jaroslav Pospisil, classe 1981 ed ex numero 103 ATP nel 2011, e il giovanissimo Nardi. “È stata una battaglia di poco meno di tre ore nella quale mi sono imbattuto in un giocatore solido ed esperto. Non mi aspettavo giocasse così bene e che potesse tener botta sulla lunga distanza in quel modo. Fisicamente non è mai calato, nel terzo set contro ogni mia previsione ha aumentato l’intensità ma alla fine l’ho spuntata al tie-break. Propositi per il futuro? Grazie a questo mio primo titolo spero che il periodo buio possa essere definitivamente alle spalle. Al termine della finale ero finalmente felice, è stata una sensazione splendida. Festeggiamenti? Mi sono rilassato in piscina e ho mangiato un po’ di sushi in compagnia del mio coach Claudio Galoppini. Sono un ragazzo tranquillo che non ama gli eccessi”.