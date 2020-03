Una rete pazzesca, un coast to coast fenomenale che ha come protagonista niente meno che Kylian Mbappé. L’attaccante del Paris Saint-Germain fa il bello e cattivo tempo in semifinale di Coppa di Francia, annichilendo con una tripletta il Lione. Uno di questi tre gol è di una bellezza estrema, una cavalcata inarrestabile condita da due dribbling e un tiro secco che non lasciano scampo al portiere. Ecco il video del gol:

La penúltima genialidad de Mbappé. Hace unos minutos.pic.twitter.com/t3lCLCGPLP — Fernando Tejerina (@ftejerina5) March 4, 2020

