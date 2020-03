Il primo pensiero non poteva non volare che alla propria città, a quella Bergamo che continua a lottare strenuamente per combattere il Coronavirus.

L’Atalanta non ha perso l’occasione per rivolgersi a tutti i propri tifosi e concittadini in questo momento particolare, dedicandogli il passaggio ai quarti di finale di Champions League. I giocatori hanno mostrato nel post gara una maglietta con su scritto un messaggio importante: “Bergamo è per te, mola mìa“. Ecco il video:

“Atalanta” Porque venció a #Valencia en #Mestalla por 4-3 y se clasificó a los cuartos de final de #Champions. pic.twitter.com/3t9nmKiRTG — ¿Por qué es tendencia? 🇪🇨 (@twittendencia) March 10, 2020

