In questo momento d’incertezza stiamo monitorando quotidianamente la situazione e lavorando affinché Milano Monza Open-Air Motor Show possa svolgersi dal 18 al 21 giugno. Crediamo che la conferma della nostra manifestazione rappresenterà un segnale importante di ripartenza economica e sociale e per questo motivo, in accordo con le case automobilistiche e i nostri partner, abbiamo semplificato il format di partecipazione, consentendo alla macchina organizzativa di realizzare il MiMo in un mese, con le adeguate misure di sicurezza che saranno previste a livello nazionale.

Per poter ripartire con la marcia giusta bisogna che questo accada nella situazione ottimale, al semaforo verde. Siamo in costante contatto con le istituzioni di Monza e di Milano per informazioni e aggiornamenti e il 15 maggio comunicheremo la data definitiva sullo svolgimento del Milano Monza Open-Air Motor Show: se ci saranno le condizioni MiMo si svolgerà dal 18 al 21 giugno, altrimenti opteremo per un rinvio in autunno.

A prescindere dalla data dello start di Milano Monza Motor Show, vogliamo comunque lanciare un messaggio ottimista investendo in comunicazione con una serie di maxi affissioni che, a partire dal 3 aprile e per un mese, toccheranno a rotazione diverse zone di Milano e Monza, cominciando da piazza Duomo e piazza San Babila, continuando per i Navigli, corso Buenos Aires, viale Jenner e corso Garibaldi, per finire nel centro di Monza.

La campagna è stata realizzata in smart working insieme all’Agenzia Fore, alla media company Urban Vision e alla concessionaria Defi, e si fa portavoce di un augurio di ripartenza collettiva, che possa riguardare tutti i settori e tutti i cittadini.

Ripartire insieme sarà un grande evento, perché la ripresa sta a cuore a tutta l’Italia e significherebbe la fine di un’emergenza e il ritorno graduale a una mobilità libera e senza pericoli. Il movimento è rappresentato dall’auto che si appresta a varcare il portale

raffigurato dalla M logo di Milano Monza. Si tratta della Dallara Stradale di Andrea Levy, Presidente del Milano Monza Motor Show, auto pensata e realizzata in Italia, da un costruttore noto in tutto il mondo. La strada porta all’Autodromo di Monza e al cuore di Milano, ritratto dal suo skyline più rappresentativo: il Duomo, City Life, il Bosco verticale, i grattacieli. La stessa campagna troverà eco nei giornali e sui siti dei nostri media partner, un messaggio corale di un sistema automotive che riconosce il momento prezioso dell’attesa, e quello della ripartenza.

