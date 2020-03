L’emergenza Coronavirus non risparmia nessuno, sport compreso. Tutte le Federazioni stanno prendendo le giuste precauzioni per evitare il contagio, annullando manifestazioni o giocando a porte chiuse. Questa seconda opzione al momento verrà seguita per quanto riguarda Germania-Italia, l’amichevole in programma a Norimberga il prossimo 31 marzo.

A comunicarlo è stata la DFB (federcalcio tedesca) attraverso una nota: “l’amichevole internazionale tra Germania e Italia in programma il 31 marzo a Norimberga, secondo l’attuale stato di pianificazione, deve avvenire a porte chiuse. La federcalcio tedesca è stata informata oggi dalla città di Norimberga“.

