L’ex patron del circus non le ha mandate a dire ai nuovi proprietari della Formula 1 dopo l’accorto trovato tra FIA e Ferrari. Non si è fatta attendere una risposta pungente dell’attuale presidente e CEO ad Ecclestone: “c’erano cose di cui lo sport aveva bisogno per sopravvivere e che non aveva, penso che problemi come quello dei costi siano arrivati ad un punto tale che avrebbero dovuto già essere affrontati in precedenza. Ritengo che lo sport probabilmente non abbia saputo organizzarsi da solo”.

“Lo sport era diventato un po’ troppo critico con se stesso, come ho detto, lamentandosi dei motori, con Bernie che andava dicendo che non avrebbe comprato un biglietto per vedere le gare. Ci si lamentava, ma non si risolveva nulla. C’erano problemi, ma non si mettevano in atto azioni sufficienti per affrontarli, come nel caso dei costi”, ha concluso il manager americano.

Valuta questo articolo