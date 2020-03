Pot 2

Germania (8)

Italia (9)

Gran Bretagna (10)

Australia (11)

Kazakhstan (12)

Russia (13)

Pot 3

Svezia (14)

Austria (15)

Repubblica Ceca (17)

Colombia (18)

Ungheria (23)

Ecuador (24)

Vediamo dunque quale potrebbe essere il miglior ed il peggior sorteggio per la Nazionale italiana posizionata in seconda fascia. Ovviamente gli azzurri pescheranno una squadra dal Pot 1 ed una dal Pot 3. La peggiore delle ipotesi potrebbe essere quella di un sorteggio con Spagna e probabilmente Ungheria, la più temibile dell’ultima fascia con Fucsovics e Balazs. Il miglior sorteggio invece sarebbe quello con Stati Uniti ed Ecuador. Gli USA sono senz’altro una compagine competitiva, ma battibile per i nostri azzurri. Di certo in fase di sorteggio sarà meglio evitare Djokovic e Nadal, così come altre squadre abituate a queste competizioni e con roster molto equilibrati come Francia e Croazia. Infine resta il Canada dei giovani Auger-Aliassime e Shapovalov, al momento più forte degli USA. Insomma, l’Italia attende di conoscere le proprie avversarie, in vista di una competizione che potrebbe vederci protagonisti.