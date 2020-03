“Mi sto assicurando di ricordare ancora come fare i trick shot“. Roger Federer ha commentato così il video postato su Twitter nelle scorse ore. La quarantena e la neve svizzera, non hanno impedito a King Roger di provare qualche numero al muro, deliziando i suoi fans e rendendo un po’ più amaro questo triste periodo. Anche Federer è in attesa di capire quando e come potrà tornare in campo dopo il Coronavirus, un periodo durante il quale lo svizzero ha anche effettuato una piccola operazione al ginocchio. Ecco il video dei suoi trick shot postato su Twitter.

Making sure I still remember how to hit trick shots #TennisAtHome pic.twitter.com/DKDKQTaluY — Roger Federer (@rogerfederer) March 30, 2020

