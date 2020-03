Le discussioni proseguono, Liberty Media e le scuderie di Formula 1 lavorano alacremente per giungere al rinnovo del Patto della Condordia, in scadenza alla fine di questa stagione.

Tanta fiducia traspare nelle parole di Chase Carey che, intervenuto ad Auto Hebdo, ha tranquillizzato tutti: “le discussioni procedono per il verso giusto. Dopo la ratifica dei nuovi regolamenti per il 2021, siamo in una fase avanzata con le squadre, che rafforzeranno il loro modello economico e promuoveranno la crescita di questo sport. È meglio aspettare la firma prima di aggiungere altro, ma comunque riteniamo di essere vicino agli obiettivi che ci siamo prefissati per rendere il nostro sport più sano. Questi nuovi accordi rappresentano progressi significativi in ​​termini di costi, entrate e ridistribuzione degli introiti”.

