Il patto siglato tra Ferrari e FIA continua a rimanere nei pensieri della Red Bull, che non ha nessuna intenzione di mollare la presa dopo quanto avvenuto nelle scorse settimane.

L’emergenza Coronavirus al momento ha preso il sopravvento su tutto ma, quando tutto sarà rientrato, si tornerà certamente a discutere di questo tema. Helmut Marko ha messo già le cose in chiaro, avvertendo la Ferrari ai microfoni di F1-insider.com: “ora dobbiamo far fronte ad una vera e propria emergenza, ma questo non significa che poi cambieremo la nostra posizione nei confronti della Ferrari e della FIA quando tutto tornerà alla normalità. L’accordo tra la Scuderia di Maranello e la Federazione è stato messo in secondo piano, ma per noi resta una scandalo. Non vogliamo danneggiare la Ferrari e la FIA, ma continueremo a lottare per capire come si sia arrivati a questa singolare conclusione delle indagini. Lo faremo anche senza la Mercedes che, ed è molto strano, è scesa dal treno dopo esserne stata il ‘macchinista’ all’inizio della corsa”.

