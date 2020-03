Il Gran Premio d’Australia non si svolgerà, la gara di Melbourne è stata annullata dopo la decisione della McLaren di ritirarsi per la positività di un proprio membro al Coronavirus.

Dopo una riunione avvenuta nella notte australiana tra i team principal delle squadre, i rappresentanti FIA, Andrew Westacott, responsabile dell’Australian Grand Prix Corporation e i rappresentanti dello stato di Vitoria, si è deciso di annullare l’evento per la mancanza delle condizioni di sicurezza. In questo momento non è chiaro quale sia invece la decisione per il Gran Premio del Bahrain in programma tra sette giorni, ma si va verso la cancellazione anche dell’appuntamento di Sakhir.

Domani si capirà di più anche per quanto concerne il Gran Premio del Vietnam, anch’esso a serio rischio. Nel caso dovessero saltare anche queste gare, il Mondiale 2020 comincerà con il Gran Premio d’Olanda, programmato sul rinnovato circuito di Zandvoort il prossimo 3 maggio.

Valuta questo articolo