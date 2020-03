L’Italia intera è unita nell’emergenza Coronavirus: il presidente del Consiglio Conte ha chiesto a tutta la popolazione di rimanere in casa per fronteggiare al meglio quella che ormai è stata dichiarata una pandemia e uscirne più forti di prima.

Intanto gli ospedali lavorano sodo, ricevendo il sostegno di tutta la popolazione. Tantissime infatti le raccolte fondi partite in tutta Italia per supportare economicamente le aziende ospedaliere e tantissimi sono gli interventi dei personaggi famosi. Anche Valentino Rossi ha fatto il suo, con una donazione speciale all’ospedale Marche Nord, come comunicato dall’ufficio stampa dell’azienda ospedaliera: “l’associazione “Insieme per Marche Nord, nata al solo scopo di raccogliere fondi da destinare all’azienda ospedaliera Marche Nord per l’emergenza Coronavirus, ringrazia i numerosi concittadini, associazioni che già da ieri hanno versato dei contributi. Uno dei primi a versare un generoso contributo è stato Valentino Rossi“.

