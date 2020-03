Continuano a spuntare casi di positività al Coronavirus tra i giocatori dei Serie A. Oggi pomeriggio è stato Paulo Dybala ad annunciare sui social di essere stato contagiato dal Covid-19, insieme alla sua fidanzata Oriana.

L’argentino, che in questi giorni si sta tanto muovendo per stimolare i suoi fan a rimanere in casa per sconfiggere il virus, ha annunciato la sua positività sui social: “ciao a tutti, abbiamo appena ricevuto l’esito del test e sia io che Oriana siamo risultati positivi al Covid 19. Per fortuna, sia io che lei stiamo bene e siamo in perfetto stato. Grazie dei messaggi di affetto“.