Un gesto amorevole e pieno di affetto, come solo un figlio sa compiere nei confronti della propria madre. Un modo per strappare un sorriso e rendere meno pesante una situazione che, di per sè, è già complicato da affrontare, figurarsi in un momento di emergenza planetaria innescata dal Coronavirus.

Angel Correa per questo motivo ha deciso di far felice mamma Marcela, costretta a combattere contro il cancro, rasandosi completamente i capelli per assomigliarle ancora di più. Un gesto semplice, riuscito a far colpo nell’animo della madre, apparsa sorridente nel post social pubblicato dal giocatore dell’Atletico sul proprio profilo Instagram: “non c’è tregua per il tuo nemico sul campo di battaglia, possono toccare il tuo corpo, ma la tua anima è intoccabile, anche se ti strappano la carne, la tua fede è infrangibile. Non ruberanno chi sei, il tuo spirito è più forte. Hai vinto questa guerra. Sei il nostro guerriero, ti amiamo di più“. Angel Correa e la madre sanno cosa significhi combattere contro una malattia, visto che a 16 anni l’argentino ha dovuto sottoporsi ad una delicata operazione per rimuovere un tumore cardiaco. Un problema che ha messo a rischio la carriera di Angel, riuscito grazie alla sua forza di volontà a riprendersi in mano la sua vita e realizzare i suo sogni. Adesso tocca alla madre combattere ma, conoscendo la tempra della famiglia Correa, il cancro non avrà certamente vita facile.

