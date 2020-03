La conference call svoltasi in questa mattina fra AIC e Lega Serie A (rappresentata dal presidente Dal Pino e dall’ad De Siervo) ha portato ad un’importante punto di svolta. Si è deciso infatti che nel giro di pochi giorni, probabilment entro lunedì, la Lega manderà all’AIC tutte le proposte relative al taglio degli stipendi dei calciatori, misura presa per far fronte alla crisi dovuta al Coronavirus, al fine di raggiungere un accordo collettivo sulla situazione. Proposte che potrebbero arrivare direttamente dalle società di calcio.

