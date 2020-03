Tutte le tappe del ‘Panini Tour Up! 2020‘, la grande iniziativa promozionale per il lancio della collezione di figurine ‘Calciatori 2019-2020’, sono state sospese in via cautelativa. E’ quanto hanno deciso la Panini con il gruppo Intesa Sanpaolo, partner strategico della nuova raccolta. Nella scorsa settimana, era stato già deciso di cancellare le prime tappe in programma. Il tour 2020 prevedeva tre percorsi (piazze, centri commerciali, filiali di Intesa Sanpaolo) in 30 città di tutta la penisola dal 29 febbraio al 5 aprile, per un totale di 36 tappe e 48 giornate evento.

“Siamo purtroppo costretti, con enorme dispiacere, a sospendere tutte le tappe del tour di quest’anno, visto il perdurare della situazione Coronavirus ed in ottemperanza alle ordinanze delle autorità competenti“, spiega Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini. “E’ una forma di prudenziale cautela per le decine di migliaia di fan piccoli e grandi delle figurine ‘Calciatori’, che ogni anno affollano il nostro tour in tutta Italia. Qualora nelle prossime settimane emergessero novità, sarà nostra cura comunicarlo tempestivamente, così come cercheremo di assicurare la presenza di Panini negli eventi per collezionisti ed appassionati che dovessero avere luogo nei prossimi mesi, al fine della validazione dell’album ‘Calciatori’ completato”.

